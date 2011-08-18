«Одессаоблэнерго» привлечет у «Ощадбанка» кредит для солнечных электростанций

Энергоснабжающая компания ОАО «Одессаоблэнерго» привлечет у «Ощадбанка» (Киев) 33,334 млн. грн. кредита (без НДС) для выполнения мероприятий, связанных с подключением к сетям компании солнечных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики согласовала привлечение соответствующего кредита в ходе заседания в четверг. По словам представителя комиссии, в Одесской области предполагается строительство солнечных электростанций общей мощностью 220 МВт. Объекты будут расположены возле Арцыза, Кили, Рени, Староказачьего, Выпасного и Зализнычного.

Как сообщалось, компания Activ Solar (Австрия) подбирает персонал для разработки проекта строительства солнечных электростанций в Одесской области.

Activ Solar реализует масштабные проекты по строительству солнечных электростанций на юге Украины. Компания уже построила гелиоэлектростанции общей мощностью 67,5 МВт в Крыму и продолжает строительство объектов в Охотниково и Перово.