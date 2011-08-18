Суд снова отказался освободить Тимошенко из-под стражи. Следующее заседание - в понедельник

Печерский райсуд Киева в очередной раз отказался удовлетворить ходатайство защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об изменении в отношении нее меры пресечения с держания под стражей любой другой, не связанной с изоляцией от общества.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд отказался освободить Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, также он отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении ее под залог в размере 1 млн. грн.

Присутствовавшие в зале депутаты от «БЮТ-Батьківщини» встретили это решение судьи Родиона КИРЕЕВА возгласами: «Фашист!», «Позор!».

Они также требовали от судьи вызвать к Ю.ТИМОШЕНКО врача.