На шахте в Донецкой области погибли двое горняков
09:14, 19 августа 2011Энергетика
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На шахте имени Стаханова (ПАО «Укруглестрой») в городе Димитров Красноармейского района Донецкой области проводятся работы по поднятию тел двух погибших горняков.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, горняки погибли вчера вечером на горизонте 825 м в результате обвала пород кровли.
В работах по поднятию тел задействованы четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь.
Работа шахты не прекращалась. Причина обвала породы устанавливается.
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