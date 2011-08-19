На шахте в Донецкой области погибли двое горняков

На шахте имени Стаханова (ПАО «Укруглестрой») в городе Димитров Красноармейского района Донецкой области проводятся работы по поднятию тел двух погибших горняков.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, горняки погибли вчера вечером на горизонте 825 м в результате обвала пород кровли.

В работах по поднятию тел задействованы четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь.

Работа шахты не прекращалась. Причина обвала породы устанавливается.