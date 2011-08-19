Цены на нефть в пятницу продолжают снижение

Цены на нефть в пятницу снижаются в пределах 0,7-1,46% после снижения почти на 6% по итогам торгов четверга на фоне слабой экономической статистики из США, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

"Последние экономические данные - то, что сейчас действует на динамику стоимости всех активов. Это означает, что все, кроме золота, падает", - заявил агентству Bloomberg аналитик Deutsche Bank в Вашингтоне Адам Семински (Adam Sieminski).

"Наблюдается тотальная нехватка доверия в способность законодателей исправить ситуацию", - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик AMP Capital Investors Ltd. Надер Наеими (Nader Naeimi).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.11 снизилась на 1,2 доллара, или на 1,46%, до 81,180 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,75 доллара, или 0,70%, составив 106,240 доллара за баррель.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, увеличилось на 9 тысяч - до 408 тысяч. Данные оказались хуже прогнозов: эксперты ожидали увеличения показателя лишь на 5 тысяч - до 405 тысяч с непересмотренного показателя в 400 тысяч. Количество получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 августа, составило 3,7 миллиона человек, что на 7 тысяч больше пересмотренного показателя предыдущей недели.

Инфляция в США в годовом исчислении в июле не изменилась по сравнению с июнем и составила 3,6%. Таким образом, данные Минтруда США также оказались хуже прогнозов: аналитики ожидали замедления инфляции до 3,3% в годовом исчислении. При этом в месячном исчислении потребительские цены в США в июле выросли на 0,5%, хотя увеличение показателя ожидалось на уровне 0,2%.

Продажи вторичного жилья в США в июле снизились на 3,5% по сравнению с показателем июня - до 4,67 миллиона сделок. Таким образом, опубликованные данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 2,7% - до 4,9 миллиона сделок.