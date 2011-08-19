Концессия госшахт Луганской области должна способствовать развитию региона в целом - ОГА

Государство может стать более эффективным собственником государственных шахт, если будет активнее использовать такие передовые и признанные в мире формы инвестирования как концессия. Такое мнение в интервью УНИАН высказал начальник главного управления промышленности и развития инфраструктуры Луганской областной государственной администрации Дмитрий ДРОЖЖИН.

По его словам, первые шаги в данном направлении уже сделаны. «Сейчас для развития таких стратегических предприятий области, как «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», которые не подлежат приватизации, используется возможность через открытый конкурс привлечь инвестиции путем передачи их целостных имущественных комплексов в концессию», - сказал Д. ДРОЖЖИН.

В то же время первый заместитель председателя профсоюза работников угольной промышленности Валерий МАМЧЕНКО, который входит в состав конкурсных комиссий по передаче в концессию «Свердловантрацита» и «Ровенькиантрацита», считает, что благодаря такому финансовому инструменту как концессия можно быстро, а главное, на долгий срок привлечь инвестиции на наиболее остро нуждающиеся угледобывающие предприятия.

«Преимущества концессии заключаются в том, что в результате шахты получат долгосрочные инвестиции в развитие производства, а государство - концессионные платежи, при этом сохранив за собой право собственности на угольные предприятия. Сотрудники получают стабильную заработную плату и повышение безопасности труда», - сказал В. МАМЧЕНКО, отметив, что Луганская область при этом получит рост занятости труда, социальную стабильность и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов государственных предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». В состав каждой комиссии по проведению концессионных конкурсов входит по 19 человек, среди которых представители департаментов отраслевого министерства, Минфина и Минэкономразвития, Госкомитета по земельным ресурсам и Госгорпромнадзора, Фонда госимущества, а также народные депутаты, представители Луганской облгосадминистрации, руководства ГП «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит», главы городов Свердловск и Ровеньки, представители профсоюзов.

В апреле т.г. Кабмин разрешил передачу в концессию целостного имущественного комплекса ГП «Ровенькиантрацит». Соответствующий конкурс планирует провести Фонд государственного имущества.

Напомним, свой интерес к участию в концессионном конкурсе относительно «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» неоднократно высказывал крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, который является энергетическим направлением группы СКМ Рината Ахметова.

Справка УНИАН. «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, созданное в 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Вахрушева, им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», а также три обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская». В июле 2010 года «Ровенькиантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие 294 млн. грн.

В 2010 году «Ровенькиантрацит» увеличил добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или 1,084 млн. тонн, - до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и три обогатительных фабрики.

В июле 2010 года «Свердловантрацит» и ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие около 200 млн. грн.

В 2010 году «Свердловантрацит» увеличил добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или на 558 тыс. тонн, - до 6,034 млн. тонн.