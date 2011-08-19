«Газпром» рассматривает возможность изменения ценообразования на газ

ОАО «Газпром» рассматривает возможность изменения ценообразования на природный газ в долгосрочной перспективе.

Об этом в журнале «Газовая промышленность» пишет начальник департамента стратегического развития «Газпрома» Влада РУСАКОВА в соавторстве с экспертами ООО «НИИгазэкономика», передает газета РБК daily.

По мнению главного стратега компании, «рост потребления газа на фоне ухудшения обеспеченности нефтью диктует переход от цен на основе нефтяной корзины к самостоятельному ценообразованию на основе спроса и предложения».

«Газпром» впервые заявил о возможности изменения существующего порядка ценообразования на газ.

По словам главного стратега компании В.РУСАКОВОЙ, такая необходимость обусловлена новыми реалиями нефтяного и газового рынка. Эксперты полагают, что в будущем монополия может учесть спотовую составляющую в контрактах, однако вряд ли перейдет на принцип свободного ценообразования.

Привязка к нефтяной корзине экономически обоснована только при условии одинакового уровня спроса и предложения, поясняет свою позицию В.РУСАКОВА. Однако в настоящее время тенденции предложения различаются, в то время как спрос и на нефть, и на газ стабильно растет. Это обуславливает и необходимость нового механизма ценообразования, когда цены на нефть и газ должны формироваться независимо друг от друга.

В.РУСАКОВА отмечает, что такое предложение со стороны российской монополии было высказано впервые. Еще в июне глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявлял, что компания будет по-прежнему ориентироваться на привязку к нефтяной и нефтепродуктовой корзине.

Тем не менее, дискуссия о необходимости изменения формулы цены на российский газ идет уже не первый год. С развитием свободного рынка в Европе покупатели все активнее начали выступать за то, чтобы контрактные цены «Газпрома» были привязаны к спотовым. В начале года, когда под влиянием конфликта в Ливии и катастрофы в Японии цены на газ на европейских площадках резко взлетели вверх и превысили цены по долгосрочным контрактам, эти споры немного поутихли. Однако теперь, когда спотовые цены в Европе снова снизились, требования потребителей изменить формулу цены на российский газ возобновились.

Дело дошло до судебных разбирательств. В начале августа E.ON, крупнейший импортер российского газа в Европе, после неудачной попытки договориться обратился в арбитражный суд с требованием изменить формулу цены на газ. Вслед за этим иск в арбитражный суд подала и RWE.

Напомним, Украина также неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый газ. На сегодняшний день уже было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.