ДТЭК в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в 8,4 раза

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» (оба – г. Донецк), входящие в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в январе-июне т.г. увеличили экспорт электроэнергии из Украины в 8,37 раза, или на 1,883 млрд. кВт/ч, – до 2 млрд. 138,3 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, исходя из официальной статистики Министерства энергетики и угольной промышленности, по итогам первого полугодия т.г. доля компаний ДТЭК в общем объеме экспортных поставок из Украины достигла 85,6% против 28,6% по итогам 2010 года.

В то же время, доля государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», которое в этом году осуществляет поставки исключительно в адрес Беларуси, сократилась с 71,4% по итогам 2010 года до 13,5%. В январе-июле т.г. госкомпания поставила в адрес «Белэнерго» всего 334,2 млн. кВт/ч электроэнергии.

Напомним, что ДТЭК и «Укринтерэнерго» были единственными экспортерами электроэнергии в I полугодии 2011 года.

ООО «Востокэнерго» в текущем году осуществляет поставки в адрес контрагентов в Венгрии и Словакии, ООО «Пауэр Трейд» - в Молдавии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.