«Нафтогаз» временно приостановил газификацию сел Полтавской области
НАК «Нафтогаз Украины» временно приостановил финансирование программ по газификации сел Полтавской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время посещения Сорочинской ярмарки на брифинге заявил вице-губернатор Полтавской области Борис ГАЛУШКО.
По его словам, НАК «Нефтегаз» потребовал переделать договора на развитие инфраструктуры региона.
«Первый транш - 7 млн. грн. - мы получили на газификацию, а всего должно быть профинансировано 23 млн. грн.», - сказал Б.ГАЛУШКО.
Также он сообщил, что сегодня «Полтавагаздобыча» и «Укрнафта» постоянно финансируют средства в развитие инфраструктуры региона.
«Вместе с тем, мы рассчитываем, что к концу года область получит запланированные средства от НАКа», - отметил вице-губернатор.
Напомним, на развитие инфраструктуры Полтавской области в текущем году НАК «Нафтогаз Украины» обещал выделить 35 млн. грн.