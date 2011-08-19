Азаров встретился с руководителем «Укрнафты»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ провел встречу с председателем правления ПАО «Укрнафта», крупнейшей в стране нефтедобывающей компании, Питером ВАНХЕККЕ.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Деятельность «Укрнафты» должна быть направлена на развитие», – сказал Н.АЗАРОВ в ходе встречи.

Согласно фотоотчету о встрече, размещенному на официальном веб-сайте правительства Украины, на встрече также присутствовал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Пресс-служба правительства не сообщает других подробностей встречи.

Как сообщалось, 17 августа Ю.БОЙКО сообщил, что Н.АЗАРОВ намерен в ближайшее время встретиться с руководством «Укрнафты». На встрече планировалось обсудить вопрос по текущей деятельности компании в части необходимости увеличения добычи углеводородов.

Напомним, в январе текущего года Н.АЗАРОВ подверг критике руководство угольной и топливно-энергетической отраслей за снижение добычи нефти, газа и угля, потребовав от министра энергетики и угольной промышленности кадровых решений, в том числе, в руководстве «Укрнафты». Спустя месяц акционеры «Укрнафты» назначили главой правления компании генерального директора Renaissance Capital Ukraine Питера ВАНХЕККЕ. Однако компании пока не удалось остановить падение объемов добычи.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».