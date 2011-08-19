«Ветряные парки Украины» введут в эксплуатацию I очередь ветропарка «Очаковский» в конце года

ООО «Ветряные парки Украины» планируют ввести в эксплуатацию первую очередь ветряной электростанции "Ветряной парк "Очаковский" (с. Дмитриевка Николаевской области) мощностью 25 МВт в конце 2011 года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению со ссылкой на директора компании ООО «ВП «Очаковский» Александра ЩЕРБАТЮКА.

По его словам, первая очередь станции будет состоять из 10 ветрогенераторов единичной установленной мощностью 2,5 МВт. На сегодняшний день полностью завершено строительство одной установки и залиты фундаменты еще под пять ветроустановок.

А. ЩЕРБАТЮК отметил, что в дальнейшем мощность станции планируется довести до 300 МВт. Это, в свою очередь, требует строительства линии электропередачи на 330 кВ, так как подключение ВЭС к линиям 35 кВ или 110 кВ связано со значительными потерями.

Директор компании сообщил, что проектирование таких мощностей выдачи уже ведется. "Я думаю, все это может быть реализовано во второй половине 2012 года", - сказал он.

Справка УНИАН. ООО "Ветряной парк Очаковский" наряду с ООО «Ветропарк «Новоазовский» и ООО "Ветряной парк Березанский» являются дочерними компаниями ООО «Ветряные парки Украины». В свою очередь, "Ветряные парки Украины" являются дочерней компанией ООО "Торговый дом украинских машиностроительных заводов" (оба - Донецкая обл.). Среди его акционеров ранее значился Сергей БЛИЗНЮК - сын министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА.