«Укрнафта» может существенно увеличить добычу – глава компании

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» может существенно увеличить добычу нефти и улучшить свои результаты за счет совершенствования менеджмента, проведения IPO в Лондоне, концентрации усилий на улучшении существующих активов и внедрения передовых технологий.

Об этом сказал председатель правления ПАО «Укрнафта» Питер ВАНХЕКЕ во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мы разработали план, чтобы «Укрнафта» была эффективной и прозрачной компанией, для чего необходимо улучшить ее организацию, ведь чем лучше организация, тем лучше бизнес», - отметил П. ВАНХЕКЕ, добавив при этом, что «мы хотим создать лучшую организацию и конкурентоспособный сервисный сектор».

По его словам, эти инициативы уже реализуются, и руководство компании ожидает высоких результатов уже до конца этого года – начала следующего.

На сегодня, как отметил П.ВАНХЕКЕ, руководство компании решает вопросы, связанные с ограниченным объемом инвестиционных средств и улучшением использования имеющихся активов.

«В частности, мы будем концентрироваться на использовании горизонтального бурения и гидроразрыва», - сказал он.

Председатель правления выразил уверенность в максимально быстром внедрении запланированных мероприятий, подчеркнул, что для существенных изменений компания рассчитывает на вливание крупных инвестиций.

Кроме того, по его мнению, достижению лучших результатов компании будет способствовать решение правительства о проведении IPO в Лондоне: «Я думаю, что это будет исключительно важным для компании в плане привлечения инвестиций, а также хорошим показателем для Украины как государства».

«Мы можем из «Укрнафты» сделать чемпионскую компанию. С вашей поддержкой, считаю, это целиком реально сделать», - отметил П.ВАНХЕКЕ, обращаясь к Н.АЗАРОВУ.

Как сообщалось, 17 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Н.АЗАРОВ намерен в ближайшее время встретиться с руководством «Укрнафты». На встрече планировалось обсудить вопросы текущей деятельности компании в части необходимости увеличения добычи углеводородов.

Напомним, в январе текущего года Н.АЗАРОВ подверг критике руководство угольной и топливно-энергетической отраслей за снижение добычи нефти, газа и угля, потребовав от министра энергетики и угольной промышленности кадровых решений, в том числе в руководстве «Укрнафты». Спустя месяц акционеры «Укрнафты» назначили главой правления компании генерального директора Renaissance Capital Ukraine Питера ВАНХЕККЕ. Однако компании пока не удалось остановить падение добычи.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».