ДТЭК в первом полугодии увеличил добычу угля на 17,7%

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (Донецк) в январе-июле увеличили добычу рядового угля на 17,7% или на 1,721млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Доля ДТЭК в общем объеме добычи угля в Украине по итогам полугодия составила 28%.

Обогатительные фабрики холдинга в первом полугодии нарастили обогащение угля на 1,8%, или 106,8 тыс. тонн, – до 6,156 млн. тонн. Выпуск угольного концентрата вырос на 0,8%, или 30,6 тыс. тонн, – до 3,937 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК планирует в 2011 году увеличить добычу угля на 25% - до 24 млн. тонн

Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия ДТЭК в 2010 году увеличили добычу угля на 8,7% – до 19,165 млн. тонн по сравнению с 2009 годом. При этом в январе-марте т.г. ДТЭК увеличил добычу угля на 8,2% – до 5,783 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В угледобывающий блок ДТЭК входят «Павлоградуголь», «Шахта «Комсомолец Донбасса» и арендуемое «Добропольеуголь». Кроме того, в собственности компании находится 5 обогатительных фабрик.