АМКУ начал изучение ситуации на рынке сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследование на предмет соблюдения участниками рынка сжиженного газа требований конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ, со ссылкой на исполняющего обязанности главы АМКУ Рафаэля КУЗЬМИНА.

В сообщении отмечается, что основанием для исследования стало повышение цен на сжиженный газ в среднем на 17%.

По словам Р.КУЗЬМИНА, требования о предоставлении объяснений относительно ценовой ситуации были направлены наибольшим отечественным производителям сжиженного газа, в частности, ПАО «Укрнафта» (крупнейший производитель сжиженного газа в Украине), ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины», Лисичанскому НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.), ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) и др.

АМКУ отмечает, что в случае доведения факта совершения антиконкурентных согласованных действий на рынке нарушителям угрожают штрафные санкции до 10% годового дохода.

Как сообщалось, по данным «Консалтинговой группы А-95», в течение 3-11 августа цены на сжиженный газ в крупнейших сетях повысились на 20-30 коп/литр.