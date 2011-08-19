Гендиректором «Центрэнерго» переизбран Чмиренко

Акционеры энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» (Киевская область) на общем собрании 19 августа переизбрали генеральным директором Александра ЧМИРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины», управляющей 78,29% акций «Центрэнерго».

53-летний А.ЧМИРЕНКО возглавляет «Центрэнерго» с июня 2010 года. До назначения на должность гендиректора «Центрэнерго» возглавлял Наблюдательный совет ОАО «Павлоградуголь», входящего в энергетический холдинг «СКМ» ДТЭК.

Акционеры ОАО «Центрэнерго» на собрании также обновили состав Набсовета. В частности, из состава органа управления были отозваны Александр СОЛОВЬЕВ, Виктор ПИВОВАРЧУК, Анатолий ШЕВЧУК. В обновленный состав Набсовета вошли экс-гендиректор, первый вице-президент НАК «ЭКУ» Александр ПОЗНЯКОВ, вице-президент НАК «ЭКУ» Александр КОМАРЕНКО, Андрей ИГНАТОВ, Вадим ДОЦЕНКО, и НАК «Энергетическая компания Украины»

Справка УНИАН. ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».