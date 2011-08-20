Азаров: «Укрнафта» должна увеличивать добычу нефти

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ОАО «Укрнафта» должно не сокращать, а увеличивать добычу нефти.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер заявил во время встречи с председателем правления ОАО «Укрнафта» Питером ВАНХЕКЕ.

«Нас не устраивают никакие планы сокращения добычи нефти. Нам нужно выходить на стабилизацию. В течение ближайших двух-трех лет «Укрнафте» необходимо все свои свободные ресурсы направлять на развитие», - заявил Н. АЗАРОВ.

По его словам, для достижения результата «Укрнафте» нужно разработать ряд мер по увеличению добычи нефти. «И правительство, и министр энергетики и угольной промышленности будут активно в этом содействовать компании», - пообещал глава Кабмина.

Также он выразил готовность провести совещание с участием менеджмента «Укрнафты», представителей органов исполнительной и местной власти по сокращению бюрократических процедур по получению лицензий на проведение бурения.

«С момента проведения совещания до момента выдачи лицензий мы установим жесткие сроки, и будем контролировать», - сказал премьер-министр.

Кроме того, он подчеркнул, что «нужно широко внедрять» новейшие прогрессивные технологии по увеличению добычи нефти, в частности, горизонтальное бурение и гидроразрыв.

При этом глава правительства пообещал поддержку участия компании в проектах по разработке сланцевого газа и шахтного метана, поручив министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО течение двух недель подготовить соответствующие проекты.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поддержал идею председателя правления ОАО «Укрнафты» по выходу на IPO. «Это реальный инвестиционный ресурс - размещения части активов компании на IPO», - отметил глава правительства, добавив, что этот вопрос необходимо хорошо изучить.

В свою очередь, П. ВАНХЕКЕ заявил, что «Укрнафта» может существенно увеличить добычу нефти и улучшить свои результаты за счет совершенствования менеджмента, проведение IPO в Лондоне, концентрации улучшения существующих активов и внедрения передовых технологий.

«Мы хотим, чтобы «Укрнафта» была эффективно действующей компанией, для чего необходимо улучшить ее организацию... Мы хотим создать лучшую организацию и конкурентоспособный сервисный сектор»,-сказал П.ВАНХЕКЕ.

По его словам, такие инициативы уже реализуются и на высокий результат руководство компании ожидает уже к концу этого года - началу следующего.

Также сегодня руководство компании решает вопросы, связанные с ограниченным объемом инвестиционных средств и улучшением использования имеющихся активов. «В частности, мы будем концентрироваться на использовании горизонтального бурения активов и увеличении гидроразрыва», - отметил он, выразив уверенность в успешности запланированных мероприятий.

П.ВАНХЕКЕ также подчеркнул, что для существенных изменений компания рассчитывает на вливание крупных инвестиций.

Кроме того, по его мнению, улучшению результатов компании будет способствовать решение украинского правительства о проведении IPO в Лондоне. «Я думаю, что это будет исключительно важным для компании в плане привлечения инвестиций, а также хорошим показателем для Украины как государства», - сказал П.ВАНХЕКЕ.