Тимошенко имеет право на обследование врачом, которому доверяет - Карпачева

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Нина КАРПАЧЕВА считает, что экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в Киевском СИЗО на Лукьяновке, имеет право на обследование врачом, которому доверяет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, об этом Н.КАРПАЧЕВА сказала после сегодняшнего почти 40-минутного посещения арестованной в СИЗО.

В соответствии с Законом о защите персональных данных, отметила омбудсман, Ю.ТИМОШЕНКО, как и каждый гражданин Украины, имеет право на неразглашение информации о состоянии своего здоровья.

«Любой заключенный в тюрьму, лишен свободы, однако не лишен других человеческих прав, в том числе права на встречу с врачом, которому доверяет», – подчеркнула Н.КАРПАЧЕВА.

Как сообщал УНИАН, 18 августа, утром, защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, которые не похожи на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

Сегодня, 20 августа, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО в третий раз отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Минздрава.