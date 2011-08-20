Тимошенко не намерена использовать результаты обследования для изменения меры пресечения – Карпачева

Бывший премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в Киевском СИЗО на Лукьяновке, не намерена использовать результаты медицинского обследования как аргумент для изменения меры пресечения, а использует исключительно для своевременного и квалифицированного лечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Нине КАРПАЧЕВОЙ во время сегодняшнего почти 40-минутного общения в СИЗО.

В сообщении отмечается, что сегодня комиссия Министерства здравоохранения Украины в очередной раз посетила Киевский следственный изолятор с целью выяснения обстоятельств, которые связаны с ухудшением самочувствия Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако экс-премьер отказалась от медицинского обследования специалистами Минздрава.

Ю.ТИМОШЕНКО настаивала на том, чтобы ее обследовали личный врач и медсестра, независимо от того, где это будет происходить – в зале суда или в следственном изоляторе.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей нужен немедленный анализ крови, который даст возможность установить причину ухудшения здоровья, поскольку в случае обследования провластными врачами возникает риск обнародования диагноза.

Как сообщал УНИАН, 18 августа, утром, защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, которые не похожи на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

Сегодня, 20 августа, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО в третий раз отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Минздрава.