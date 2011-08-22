Защита сегодня намерена просить суд закрыть уголовное дело против Тимошенко

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня намерена просить суд закрыть уголовное дело против нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ перед началом судебного заседания.

«Я надеюсь, что сегодня мы сможем заявить ходатайство о закрытии уголовного дела по результатам допроса всех свидетелей по делу», - сказал Ю.СУХОВ.

Он отметил, что аргументом в пользу этого является то, что ни один из допрошенных свидетелей не сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО совершила преступление.

Также Ю.СУХОВ добавил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО сегодня вновь будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для нее. По словам адвоката, это связано не столько с состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, сколько с тем, что для ее содержания под стражей нет никаких оснований.