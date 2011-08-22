Фьючерсы на нефть в пятницу почти не изменились

Котировки нефтяных фьючерсов в пятницу по итогам торгов остались практически без изменений, взяв некоторую паузу после резких падений ранее на предыдущей неделе, так как трейдеры взвешивают угрозу замедления экономики и устойчивый спрос на нефть, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 12 центов, или на 0,2%, до 82,26 доллара за баррель. В ходе этой сессии котировки на нефть достигли минимума на уровне 79,17 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов выросли в цене на 1,76 доллара, до 108,75 доллара за баррель.

Цены на нефть были подвержены колебаниям в пятницу, так как на котировки фьючерсов оказывали влияние и другие рынки. Рост фондовых рынков в начале сессии подтолкнул вверх котировки нефтяных фьючерсов, однако цены на нефть и фондовые индексы почти так же быстро упали позднее в ходе сессии.

Уровень в 80 долларов является сильным районом поддержки в последние недели, при этом трейдеры отмечают, что следует ожидать всплеска покупок, когда цены на нефть опустятся до района 70 долларов за баррель.

Цены на нефть закрылись ниже 80 долларов за баррель 9 августа, однако затем быстро восстановились. До этого случая последний раз закрытие ниже 80 долларов было зафиксировано в октябре 2010 года.

Также нефтяные рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ и его семья планируют покинуть страну. Как сообщили в NBC News вечером в четверг со ссылкой на неназванные источники американской разведки, М.КАДДАФИ планирует покинуть страну и отправиться в Тунис. Государственное информационное агентство Китая, ссылаясь на местную радиостанцию Туниса, заявило, что семья КАДДАФИ планирует улететь из Туниса в Венесуэлу.

Уход КАДДАФИ может стать первым шагом на пути к возобновлению производства 1,7 млн. баррелей ливийской нефти в день, которое было утрачено в связи с борьбой между повстанцами и сторонниками КАДДАФИ, начавшейся ранее в этом году.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 5,80 цента, или на 2,1%, до 2,8412 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 2,97 цента, или на 1%, до 2,9045 доллара за галлон.