Полтавское областное коммунальное производственное предприятие «Полтаватеплоэнерго» задолжало газоснабжающим организациям 32,6 млн. грн.

Об этом УНИАн сообщил специалист по связям с общественностью и прессой ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» Александр ЦЫГАНОК.

По его словам, задолженность возникла вследствие того, что тарифами на услуги теплоснабжения для потребителей не обеспечиваются возмещения фактических расходов на производство тепловой энергии.

«Кроме того, наблюдается снижение уровня расчетов за полученные услуги теплоснабжения со стороны населения. Так, с начала года наблюдается тенденция к росту уровня задолженности населения, которая по состоянию на 1 августа 2011 года составляет 51,2 млн. грн. Это при условии, что тарифы на услуги для потребителей, утвержденные областному предприятию «Полтаватеплоэнерго», фактически самые низкие в Украине», - сказал А.ЦЫГАНОК.

По его словам, критический уровень задолженности предприятия перед газоснабжающими организациями за природный газ ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона и сохранение горячего водоснабжения жителям города и области, поэтому предприятие просит население погасить накопившиеся долги.