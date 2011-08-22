Хмельницкий АМК оштрафовал двоих нефтетрейдеров

Хмельницкое областное территориальное отделение АМКУ оштрафовало ПМВКП «Лан» (г. Хмельницкий) и ООО «СКС» (г. Хмельницкий) на 24 тыс. грн. в целом за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов, проведенных ОАО «Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» в 2009 и 2010 годах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, указанные нефтетрейдеры согласовали тендерные предложения при проведении ОАО «Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» торгов на закупку бензина марки А-76 и дизельного топлива для Красиловского и Летичевского районов электрических сетей.

Благодаря договоренностям и согласованию действий победу в тендере получило ПМВКП «Лан», которое установило более низкие цены, чем ООО «СКС».

«Собранные специалистами Отделения доказательства доказали согласованное поведение обществ при подготовке к участию в торгах, устранение состязательности, ограничение конкуренции при избрании победителя при проведении торгов, результатом чего и стала победа ПМВКП «Лан». Согласованное поведение участников тендера устранило конкуренцию между обществами и исказило конкурентную среду при выборе ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» лучшего предложения, что возможно лишь при настоящих условиях состязательности», - отметил В.ОЛУЙКО.