Эксперт: ситуация на рынке сжиженного газа стабилизировалась благодаря аукционной системе

Благодаря внедрению новой аукционной системы в Украине, удалось стабилизировать ситуацию на рынке сжиженного газа и значительно снизить его стоимость для потребителей.

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя правления ОАО «Днепропетровскгаз» Дмитрий КРУПОДЕРОВ.

«Пропан-бутан до сих пор остается главным топливом для более трех миллионов украинцев, которые проживают в регионах с низким уровнем газификации. Кроме того, в нынешнем году наблюдается значительный рост потребления сжиженного газа в быту, что объясняется ростом цен на другие виды топлива. В условиях приближения отопительного сезона важно сохранить стабильно низкие цены на этот социальный продукт», - отметил представитель облгаза.

По словам Д.КРУПОДЕРОВА, серьезным достижением стало изменение аукционной системы реализации сжиженного газа и проведения единого конкурса до конца текущего года.

«В прошлом году мы неоднократно сталкивались с проблемами срыва торгов, завышения цен со стороны производителей. Что, в конечном счете, приводило к перебоям с поставками населению, завышению цен в некоторых регионах до 200-250 гривень за баллон. Кроме того, серьезно возросла аварийность при пользовании баллонами. Перебои с поставками привели к тому, что люди массово начали заправляться на автозаправочных станциях. И именно эти баллоны взрывались чаще всего», – сказал он.

Д.КРУПОДЕРОВ отметил, что на сегодня облгазы обеспечены ресурсом по сниженной цене и на длительный период. «Это позволяет отпускать газ для населения по цене 130-140 гривень. Не мене важно, что благодаря нынешней системе нам удалось уйти от хаотического рынка, реализация пропан-бутана идет в соответствии с требованиями техники безопасности через специализированные предприятия», – добавил он.

Кроме того, по мнению зампредправления «Днепропетровскгаза», постепенно стабилизируется цена на автозаправочных станциях, реализующих пропан-бутан. «Нынешние среднерыночные предложения могут обеспечить нормальный диапазон розничных цен в пределах 6,25-6,30 грн. за литр. Это полностью соответствует общепринятым стандартам, когда цена на сжиженный газ составляет около 60% стоимости бензина», - считает Д.КРУПОДЕРОВ.