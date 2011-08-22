Предприятия ТКЭ должны погасить долги за газ до отопительного сезона

ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны полностью оплатить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), до начала нового отопительного периода 2011-2012 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в июле-августе т.г. ДК «Газ Украины» провела совещания с руководством местных органов власти и теплоснабжающих предприятий практически из всех регионов Украины. По итогам совещаний были подготовлены протокольные решения, гарантирующие предоставление предприятиям ТКЭ новых графиков погашения задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2010 г.

Однако некоторые предприятий ТКЭ не выполняют в полном объеме требования поручения Кабинета министров Украины к протоколу совещания у первого вице-премьер министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА от 13 июля 2011 г. Согласно требованиям указанного поручения КМУ, руководители местных органов власти до начала отопительного периода 2011-2012 годов должны обеспечить выплату всеми категориями потребителей, в т.ч., и предприятиями ТКЭ, задолженности за потребленный в 2011 г. природный газ.

Учитывая это, в течение прошлой и текущей недель в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проходят совещания при участии ДК «Газ Украины» и руководителей предприятий ТКЭ. На совещаниях вырабатываются пути погашения теплопроизводителями задолженности за потребленный природный газ.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ и неполных расчетов за него, у Компании не будет законных оснований для поставки предприятиям-должникам газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 августа 2011 г., задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 4,2 млрд. грн. (Без АО «Киевэнерго»).

Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 71%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (762 млн. грн.), Днепропетровской (641 млн. грн.), Харьковской (594 млн. грн.), Луганской (268 млн. грн.), Одесской (232 млн. грн.), Запорожской (153 млн. грн.), Львовской (141 млн. грн.), Киевской (118 млн. грн.) областей, а также АР Крым (213 млн. грн.) и г. Севастополь (100 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" за 2010-2011 гг. составляет 1,29 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 74%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 8 июля 2010 г. № 2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.