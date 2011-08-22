По соглашению сторон уволен директор шахты «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» Павел МОИСЕЕНКО.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Группы «Метинвест».

Согласно пресс-релизу, новым директором шахты назначен Сергей МЕЛЬНИК.

«Основными задачами нового директора шахты будет обеспечение строжайшего соблюдения правил охраны труда каждым из работников шахты и внедрение разработанных и утвержденных усиленных программ по обеспечению промышленной безопасности. Я говорю об усиленных программах по дополнительному охлаждению воздуха под землей, по максимальной автоматизации систем контроля местонахождения людей под землей, но прежде всего – по дополнительному обучению работников технике безопасности, вовлечению в работу по повышению безопасности производства каждого», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ПАО «Краснодонуголь» Александра ПОТАПЕНКО.

С.МЕЛЬНИК обладает большим практическим опытом работы в угледобывающей отрасли, в том числе на руководящих постах. Он уже возглавлял шахту «Суходольская-Восточная» с 1999 по 2003 год, после этого занимал пост директора «Донецкой угольной энергетической компании», затем - директора шахты «Довжанская - Капитальная». Окончил Московский Всесоюзный политехнический институт по специальности «горный инженер». Кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть».

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.

Справка УНИАН. ОАО «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит четыре шахты и два шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. В компании работает около 16 тыс. человек.

Более 99% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод», входящему в Дивизион угля и кокса компании «Метинвест»

«Метинвест» является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (материнской компании Группы «Метинвест») являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы «Метинвест».