Для участия в конкурсе на разработку ТЭО строительства LNG-терминала подали заявки 9 компаний

Сегодня конкурсная комиссия по проведению первого этапа двухступенчатых торгов на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине LNG-терминала раскрыла заявки от участников данного проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам раскрытия заявок были названы 9 компаний, допущенные для участия в данном конкурсе.

В частности, для участия в конкурсе заявки подали следующие компании: Zagope (Португалия), Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Ambetech (США), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Украина» (PricewaterhouseCoopers) (Украина, г. Киев), Sveco Industry (Финляндия), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

По итогам просмотра наличия в поданных заявках всех необходимых документов конкурсная комиссия предъявила замечание об отсутствии некоторых документов к одной компании - Zagope (Португалия).

Как сообщал УНИАН, 1 июля т.г. председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ сказал, что Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства морского терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал) на Черноморском побережье Украины.

В.КАСЬКИВ отметил, что критериями оценки предложений будут: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

В.КАСЬКИВ добавил, что на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Также В.КАСЬКИВ отметил, что будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.