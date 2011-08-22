Минэнергоугля инициирует отмену льготных тарифов на электроэнергию для госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало изменения в законодательство, согласно которым предлагается отменить применение льготных тарифов на электроэнергию для государственных угледобывающих объединений, а также детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Об этом сказано в отчете о выполнении плана Минэнергоугля за I полугодие, текст которого размещен на официальном сайте министерства.

Министерство, в частности, разработало проект распоряжения Кабинета министров Украины, которым предлагается признать утратившим силу распоряжение правительства от 23 мая 2007 года (№342), основываясь на рекомендациях которого Национальная комиссия регулирования электроэнергетики устанавливает 25 государственным угольным объединениям тариф на уровне 1-го класса потребителей. Министерство отмечает, что проект этого документа согласован Минэкономразвития, однако не согласован Минфином и НКРЭ. В настоящее время проект документа дорабатывается.

Кроме того, Минэнергоугля разработало законопроект, которым предлагается признать утратившим силу п. 6 ст. 3 Закона Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», согласно которому для детских центров тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также электроэнергию устанавливаются на уровне, как для населения.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 23 мая 2007 года №342-р рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики перевести государственные угледобывающие предприятия в разряд крупных потребителей электроэнергии (1-й класс) при условии 100% оплаты за потребляемую электроэнергию, и утвердил перечень из 25 предприятий, для которых рекомендовано установление данного уровня тарифа.

НКРЭ приняло соответствующее решение в июне 2007 года.

Розничный тариф для потребителей первого класса (крупные потребители) всегда значительно ниже тарифа второго класса (мелкие потребители).

В настоящее время по льготному тарифу получают электроэнергию 26 государственных угледобывающих предприятий и одна частная компания ООО «Интер-инвест уголь» (г. Первомайск, Луганская обл.), связываемая с ММК им. Ильича.

В апреле 2010 года НКРЭ высказывалась за целесообразность сохранения льготных тарифов на электроэнергию для угледобывающих предприятий.

По мнению регулятора, повышение цен на электроэнергию для этой категории потребителей привело бы к увеличению стоимости угольной продукции, и, как следствие, росту оптовой и конечной цены на электроэнергию для всех групп потребителей.