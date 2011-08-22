«Нафтогаз» предоставил «Черноморнефтегазу» беспроцентный кредит на 1,3 млрд. грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предоставила ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) беспроцентный кредит на сумму 1,278 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении ГАО «Черноморнефтегаз», опубликованном в Интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что договор о предоставлении займа был подписан 22 июня 2011 года, а средства были перечислены заемщику 17 августа.

Срок действия договора – до 31 декабря 2011 года.

Также в сообщении отмечено, что заем предоставляется на беспроцентной основе с целью реализации мероприятий, предусмотренных Программой работ ГАО «Черноморнефтегаз» на 2011 год относительно обеспечения выполнения плановых показателей добычи природного газа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».