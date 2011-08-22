Янукович поручил Азарову обеспечить эффективное использование энергоносителей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение эффективности использования и экономии энергоносителей в государстве.

Об этом говорится в поручении Президента «Относительно предотвращения негативного влияния на экономику Украины значительного роста цены на импортируемый природный газ», обнародованном на сайте главы государства.

В частности, до 1 октября премьер-министру поручено обеспечить разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о введении обязательного учета произведенной, транспортируемой, распределенной и фактически потребленной тепловой энергии.

Также до 1 ноября поручено внести изменения в Государственную целевую экономическую программу энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010 - 2015 годы (далее Программа) и Энергетической стратегии Украины до 2030 года в части уменьшения объемов использования природного газа и увеличения объемов использования альтернативных видов топлива; усовершенствовать порядок использования средств госбюджета на выполнение Программы, с предоставлением приоритета проектам, направленным на уменьшение потребления природного газа; утвердить план мероприятий по увеличению удельного веса отечественных жидких и газообразных углеводородов в энергетическом балансе Украины на 2011-2012 годы.

Кроме того, до 31 декабря поручено разработать комплекс мер по стимулированию внедрения энергоэффективных технологий и экономного потребления энергетических ресурсов, производства альтернативных видов топлива, в частности, путем привлечения на эти цели международной технической помощи, инвестиций и кредитных ресурсов иностранных инвесторов.

Помимо этого Н.АЗАРОВУ поручено обеспечить формирование в обществе сознательного отношения к необходимости экономного потребления энергоресурсов, в частности, природного газа.

В свою очередь первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ, министру ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ, министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО, министру финансов Федору ЯРОШЕНКО, председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, поручено до 1 октября обеспечить проведение энергетического аудита субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, транспортировку и поставку тепловой энергии потребителям, и по его результатам принять меры по повышению уровня энерогоэффективности деятельности таких субъектов и сокращению ими потребления природного газа при производстве тепла, в частности, путем замены природного газа альтернативными видами топлива.

Также А.КЛЮЕВУ, Ю.БОЙКО, председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, поручено до октября обеспечить проведение проверок готовности субъектов хозяйствования, использующих природный газ как основной вид топлива, к переходу на использование резервных видов топлива и по результатам принять меры по устранению выявленных недостатков.

Председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, поручено до октября активизировать работу по привлечению средств из внебюджетных источников, в том числе средств международных организаций, для оптимизации системы теплоснабжения населенных пунктов путем закрытия или модернизации нерентабельных объектов коммунальной теплоэнергетики, внедрения когенерационных установок, строительства, в случае необходимости, новых котельных по новейшим ресурсосберегающим технологиям, использования современных видов теплоизоляции и предварительно изолированных труб при ремонте тепловых сетей, образовании индивидуальных тепловых пунктов.