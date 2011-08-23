Госгорпромнадзор поддерживает решение собственников «Краснодонугля» премировать шахтеров за безопасность

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Украины (Госгорпромнадзор) поддерживает решение собственников и руководства ПАО «Краснодонуголь» премировать шахтеров предприятия за соблюдение правил техники безопасности, а также за активную работу в области охраны труда. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления организации государственного надзора в угольной промышленности Госгорпромнадзора Евгений СТЕПАНОВСКИЙ.

«Заявленное руководством «Краснодонугля» решение о премировании, безусловно, способствовать повышению уровня безопасности на шахтах предприятия», - отметил Е. Степановский. Кроме того, по его мнению, немаловажным фактором обеспечения максимально высокого уровня безопасности труда шахтеров станет постоянная разъяснительная работа с горняками по технике безопасности.

Как сообщалось, руководство «Краснодонугля» определило комплекс усиленных мер, сверх установленных действующим законодательством, которые будут призваны обеспечить максимально высокий уровень безопасности труда шахтеров предприятия. В частности, эти меры будут направлены на дополнительное охлаждение воздуха, на максимальную автоматизацию систем контроля местонахождения людей и оборудования под землей, а также на дополнительное обучение работников шахты технике безопасности. Также принято решение, что горняков ПАО «Краснодонуголь» будут премировать за соблюдение правил техники безопасности. Затраты на статью охраны труда предприятия до конца 2011 года составит более 80 млн грн, непосредственно на шахте «Суходольская-Восточная» - направится 14 млн грн.

Взрыв метано-воздушной смеси на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» 29 июля унес жизни 28 горняков.

Справка УНИАН. ПАО «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В его состав входит семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. В компании работает 15 тыс. человек.

Более 99% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод», входящему в Дивизион угля и кокса компании «Метинвест»

«Метинвест» является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (материнской компании Группы «Метинвест») являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы «Метинвест».