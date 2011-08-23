Европейские фьючерсы на нефть упали на фоне успехов повстанцев в Ливии

Европейские нефтяные фьючерсы упали в понедельник, так как ливийские повстанцы захватили большую часть столицы страны, породив надежды на то, что тянущийся шесть месяцев конфликт, возможно, близок к завершению, передает ПРАЙМ.

Однако цены на нефть марки Brent, которые считаются самым сильным барометром мировых поставок нефти, вернули большую часть утраченных позиций, так как трейдеры умерили свои ожидания относительно быстрого возобновления нефтяного экспорта из Ливии. До начала гражданской войны в феврале Ливия поставляла 1,3 млн. баррелей нефти в день.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов снизились на 36 центов, или на 0,3%, до 108,26 доллара за баррель.

Американские фьючерсы, между тем, резко росли и продолжили свой рост к закрытию сессии. Участники рынка относят этот рост к укреплению на фондовом рынке США и истечению ближайшего контракта на фьючерсы, что часто порождает волатильность, так как инвесторы стремятся закрыть позиции.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,86 доллара, или на 2,3%, до 84,12 доллара за баррель. Более активно торгующиеся октябрьские фьючерсы выросли на 2,01 доллара, или на 2,4%, до 84,42 доллара за баррель.

Изъятие с рынка ливийского экспорта было ключевым фактором роста цен на Brent выше 100 долларов за баррель в этом году. Хотя достигнутые повстанцами на выходных успехи повысили ожидания снижения цен, участники рынка осторожно относятся к перспективам быстрого возобновления экспорта из Ливии.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 0,61 цента, или на 0,2%, до 2,8351 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 0,62 цента, или на 0,2%, до 2,9107 доллара за галлон.