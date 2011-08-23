Развитие возобновляемой энергетики в СНГ перейдет осенью на принципиально новый уровень – эксперты

Развитие возобновляемой энергетики в странах СНГ перейдет осенью на принципиально новый уровень реализации и масштабы инвестиционных проектов. Такое мнение высказали спикеры 3-го Международного Форума по Возобновляемой Энергетике и Энергоэффективности в Украине REF-2011, который состоится в Киеве 17-18 октября этого года.

В частности, авторитетные отраслевые эксперты считают опыт Украины в развитии проектов в сфере возобновляемой энергетики очень ценным и показательным для других государств, а Форум REF-2011 — ключевым отраслевым событием в странах Восточной Европы.

Как отметил член совета директоров «Группа НИТОЛ» (РФ, производство поликремния, солнечная энергетика) Андрей Котенко, «в последние годы мы наблюдаем динамичное развитие рынка солнечной энергетики в Украине. При этом инвестиции направлены как в формирование сырьевой основы отрасли, производство моно- и поликристаллического кремния, так и непосредственно в строительство солнечных электростанций. Этот факт делает 3-й Международный Форум по Возобновляемой Энергетике и Энергоэффективности в Украине интересным как для потенциальных инвесторов и специалистов солнечной энергетики, так и для представителей законодательной и исполнительной власти с точки зрения знакомства с опытом реализации программ поддержки солнечной энергетики в Украине. Уверен, что Форум выступит платформой для демонстрации текущего статуса развития отрасли в СНГ и местом плодотворных деловых контактов».

Наряду с динамичным развитием возобновляемой энергетики в странах СНГ, и Украине в частности, отраслевые компании также ожидают формирование рынка сопутствующих услуг.

«После принятия в 2009 г. законодательства о «зеленом» тарифе в Украине начался настоящий бум проектов по возобновляемой энергетике. В этом году мы уже видим первые большие проекты на стадии строительства. Мы уверены, что на следующий год начнется девелоперский бум в отрасли и в Украине уже нужно готовиться к большим объемам строительно-монтажных работ», - отметил Вадим Новиков, директор компании Prenecon Ukraine (ветроэнергетика).

По его мнению, сегодня как заказчики, так и подрядчики пока не готовы к отраслевому буму в Украине, однако богатый опыт стран Западной Европы, который также будет представлен на REF-2011, позволит устранить данные «болезни развивающегося рынка».

Важность эффективных отраслевых коммуникаций также подчеркивает Глава Фонда возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении Тамара Бабаян: «Международный Форум REF-2011 подчеркивает рост стратегической отрасли возобновляемых источников энергии и энергоэффективности и содействует развитию международного сотрудничества, а также взаимодействия между исследователями, профессионалами отрасли, инвесторами и правительствами для дальнейшего роста в динамичной, глобальной рыночной экономике. Форум предоставит уникальную возможность наладить новые деловые контакты, создав платформу для обмена информацией и опытом, а также определить новые проекты и инвестиционные возможности. Уверена, что все участники получат новые знания и информацию для их конкретной сфере деятельности».

Справка УНИАН. 3-й Международный Форум по возобновляемой энергетике REF-2011 состоится 17-18 октября 2011 г. в Киеве (отель «ИнтерКонтиненталь»). Организатор форума — Центр возобновляемой энергетики Fuel Alternative, со-организатор - Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), при поддержке Европейской Ассоциации малой гидроэнергетики (ESHA), Ассоциации индустрии солнечной энергетики Германии (BSW-Solar) и др. В 2010 г. участниками REF-2010 стали более 280 делегатов из 30 стран.

Партнеры Форума REF-2011: KPMG (брендовый спонсор), Beiten Burkhardt (юридический партнер), Activ Solar (спонсор секции по солнечной энергетике), Prenecon (спонсор секции по ветровой энергетике), ПГ "Доминион" (спонсор секции по энергоэффективности).