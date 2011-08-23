За неделю цены на нефтепродукты в Украине снизились в среднем на 1,4%

С 15 по 22 августа 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,8 – 2,1% (в среднем на 1,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 августа 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,1%, или 130 грн./тонна, – до 11 740 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 2,1%, или 250 грн./тонна, – до 11 780 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,8%, или 100 грн./тонна, – до 12 290 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 1,7%, или 170 грн./тонна, – до 10 010 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.