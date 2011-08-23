Для стабилизации рынка нефтепродуктов необходимо сократить долю импорта до 15% – Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО считает, что для стабилизации на рынке нефтепродуктов необходимо сократить долю импортных нефтепродуктов до 15%, одновременно с увеличением отечественной нефтепереработки.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью телекомпании «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«У нас должно быть такое же соотношение, которое было в 2004 году, – у нас было 15% импорта, все другое – мы производили сами. За счет того, что у нас были импортные пошлины на нефтепродукты», - отметил министр.

Как считает Ю.БОЙКО, освобождение нефтетрейдеров от импортной пошлины во времена правительства Юлии ТИМОШЕНКО привело к стремительному росту импорта на рынке топлива.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что государство принимает все необходимые меры для развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли.

«В настоящий момент правительство принимает меры для того, чтобы опять создать ситуацию, которая была в 2004 году. Потому что переработка нефти в стране – это рабочие места, это налоги здесь, а закупка импортных нефтепродуктов – это кормление экономики других государств», - убежден министр.