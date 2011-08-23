Украина намерена через 5 лет снизить импорт российского газа на 70% – Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО прогнозирует сокращение импорта российского природного газа до 2016 года на 70%, или 28 млрд. куб. м газа, по сравнению с планируемым объемом закупки в 2011 году, до 12 млрд. куб. м в год.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью телекомпании «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Мы планируем с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи выйти на 27 млрд. за 5 лет… мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб. м», – сказал он.

Кроме этого, по прогнозам Ю.БОЙКО, в текущем году Украина сократит потребление природного газа до 54 млрд. куб. м, а в 2012 году – на 8-10 млрд. куб. м, тогда как в 2010 году оно составило 57,6 млрд. куб. м.

По его словам, Украина направляет усилия на развитие альтернативной энергетики и активными темпами сокращает отставание от стран Европы в увеличении доли нетрадиционных энергоресурсов.

«Мы может немного отстаем от Европы, но мы очень быстро в настоящий момент догоняем. У нас есть своя программа в этом направлении – ветроэнергетика, малая гидроэнергетика и другие отрасли», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение эффективности использования и экономии энергоносителей в государстве.