«Нафтогаз Украины» намерен продать ОВГЗ на 1,22 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать «Ощадбанку» и банку «Дельта» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 1,22 млрд. грн. на условиях РЕПО.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, количество ОВГЗ, которые планируется продать «Ощадбанку», составляет 690 тыс. облигаций, цена обратного выкупа составит 708,486 млн. грн., банку «Дельта» планируется продать 530 тыс. облигаций, цена обратного выкупа - 542,489 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.