Украина в ближайшее время выставит на аукционы месторождения сланцевого газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявляет, что Украина в ближайшее время проведет аукционы по выделению площадей для добычи сланцевого газа.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью телекомпании «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, ведущие компании мира проявляют значительный интерес к добыче сланцевого газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по выделению площадей для разработки месторождений.

«Несколько компаний уже пришли – это, прежде всего, американские компании, европейские: голландская Shell, а также итальянская Eni. Я знаю, что в ближайшее время будет проведен ряд аукционов по выделению площадей для добычи сланцевого газа», - сообщил Ю.БОЙКО.

Подтверждением значительной заинтересованности добывающих компаний мира в разработке украинских залежей сланцевого газа, министр считает ожидаемое участие руководителей наибольших мировых нефтегазовых компаний в ряде конференций, проведение которых запланировано в Украине осенью этого года, которые организует авторитетная в мире компания IHS CERA при поддержке Минэнергоугля, относительно вопросов добычи газа из нетрадиционных источников в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года Кабинет министров Украины своим постановлением отнес сланцевый газ к полезным ископаемым общегосударственного значения.

В октябре 2010 года Верховная Рада освободила от лицензирования поиск и разведку, добычу полезных ископаемых из месторождений, имеющих общегосударственное значение.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа. По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.