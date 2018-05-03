Рывок к солнцу: Украину "согреют" солнечные инвестиции

Мир ставит на возобновляемую энергетику. Украина год назад не имела ни одной крупной солнечной электростанции, сейчас же в стране работают батареи мощностью 67,55 МВт, в Крыму строится один из крупнейших солнечных парков Европы и мира. За короткое время нашему государству удалось сделать рывок и выйти в первые ряды по темпам развития фотовольтаики.

Цены на ископаемые виды топлива растут, и это закономерно – с каждым годом его остается все меньше. Атомная генерация, которая еще недавно казалась самой реальной заменой нефти и газа, требует тройной перестраховки, да и уран – ресурс исчерпаемый. В свою очередь солнце дарит энергию бесплатно, причем пользоваться его благосклонностью можно еще, как минимум, 5 млрд. лет.

Правительства преуспевающих стран давно поняли, что развитию «зеленой» энергетики нет альтернативы. Экономическое стимулирование отрасли дало желаемый результат – в 2009 году инвестиции в возобновляемую энергетику превысили вложения в традиционную. Общая мощность введенных в эксплуатацию в 2010 году солнечных, ветро- и гидроэлектростанций превысила мощность новой тепловой и атомной генерации.

Власти Украины долгие годы уделяли внимание развитию «зеленой» энергетики только на словах. Совсем недавно ситуация наконец изменилась – энергосбережение и альтернативная энергетика были определены ключевыми точками роста экономики страны. Инвесторы получили законодательные гарантии выкупа всей электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников, по привлекательному зеленому тарифу. Процедура лицензирования была существенно упрощена.

В свою очередь, бизнес не заставил долго ждать – в новую энергетику начали инвестировать и маленькие отечественные, и большие иностранные компании.

Первопроходцы

Когда австрийская Activ Solar приступала к проектированию солнечного парка в селе Родниково (Симферопольский район, АРК), мало кто воспринимал ее планы всерьез. Однако иностранному инвестору удалось в краткие сроки построить станцию мощностью 7,5 МВт, которая стала крупнейшей на постсоветских просторах. В феврале 2011 года пилотный солнечный парк заработал на полную мощность.

Вскоре Activ Solar начала сооружение еще одной гелиоэлектростанци в Охотниково (Сакский р-он АРК), сейчас на объекте введены в эксплуатацию солнечные батареи общей мощностью 40 МВт, к концу года его мощность достигнет 80 МВт. Размеры гелиоэлектростанции впечатляют – они эквивалентны 207 футбольных полей, после завершения строительства объект будет оснащен 360 тыс. наземных модулей. Стоит подчеркнуть, что солнечный парк в Охотниково будет четвертой по мощности PV-инсталляцией в мире и третьей в Европе. «Проект такого масштаба знаменует собой поворотный момент в развитии солнечной энергетики в Европе», - говорит представитель компании.

Но и на этом австрийская компания не собирается останавливаться – она строит еще одну станцию возле села Перово (Симферопольский р-он АРК), на днях завершилось сооружение первой очереди мощностью 20 МВт.

Интерес инвестора к Крыму не случаен – полуостров не только обладает высоким уровнем солнечной активности, но и ощущает очень серьезный дефицит электроэнергии. Когда-то в АРК планировали построить атомную электростанцию, но, после аварии на Чернобыльской АЭС проект заморозили, а регион остался лишь с несколькими устаревшими тепловыми станциями, которые вырабатывают до 15% от уровня потребления населения и промышленности региона. При транспортировке электроэнергии с «материка» слишком велики потери.

В то же время, только одна станция в Охотниково сможет обеспечить «чистой» энергией 20 тыс. домохозяйств.

Победа малыми силами

Запуск пилотного проекта в Родниковом стал стартовым выстрелом, после которого мал и велик начал вкладывать в строительство солнечных электростанций в разных регионах Украины. К примеру, в Винницкой области в январе начала работу солнечная электростанция мощностью 35 кВт, смонтированная на крыше производственного здания Гниванского шиноремонтного завода.

В свою очередь, компания "Зоря 2003" запустила микро-солнечную электростанцию в Луганской области. Ее панели мощностью 15 кВт расположены над трассой "Харьков-Ростов". В августе инвесторы намерены закупить оборудование для второй очереди станции мощностью 30 кВт. Показательно, что финансирует проект собственник одной из шахт, который поверил в перспективность солнечной энергетики.

На конец текущего месяца - начало сентября намечен также запуск первой очереди гелиоэлектростанции мощностью 250 кВт, которая строится возле Слобода-Бушанской малой ГЭС в Винницкой области. Уже в следующем году собственник обеих энергообъектов - компания «Энергоинвест» планирует нарастить мощность солнечных панелей до 1,786 МВт. По словам президента компании Владимира Житника, в дальнейшем такую же солнечную электростанцию «Энергоинвест» построит возле еще одной малой ГЭС.

Подобные планы вынашивает еще один оператор ГЭС – компании «Новосвит», она намерена разместить солнечные панели мощностью 140 кВт возле малой гидроэлектростанции в Тальновском районе Черкасской области. Директор компании Сергей Кульматицкий подчеркивает: устройство солнечной электростанции рядом с малой ГЭС позволяет задействовать существующее подключение к электрическим сетям и тем самым удешевить проект. «К тому же у нас на гидросооружениях есть южный склон, на котором можно установить батареи, не используя для этого ценные пахотные земли», - подчеркивает он.

В стадии реализации еще несколько проектов по строительству солнечных станций, например, в Одесской и Винницкой областях.

Выигрывают все

Солнечная энергетика не только генерирует «чистое» электричество, но и стимулирует развитие наукоемких отраслей промышленности, создает новые рабочие места в машиностроении, приборостроении. Согласно законодательству, с нового года не менее 15% комплектующих гелиоэлектростанций должны быть отечественными, в дальнейшем этот процент будет только расти.

В Украине есть предприятия, которые уже сейчас работают на нужды фотовольтаики. В частности, запорожский «Завод полупроводников» прошел коренную модернизацию и приступил к выпуску высококачественного кремния, который в таких объемах способны производить лишь десяток компаний в мире. Киевский завод «Квазар» успешно реализует свои солнечные батареи на украинском и европейском рынке, «Запорожтрансформатор» поставляет оборудование для солнечных электростанций в Испанию.

Естественно, чтобы обеспечить материалами и комплектующими растущий украинский рынок предприятиям придется проводить модернизацию и быстро двигаться вперед – ведь даже простая свая под солнечную панель должна быть высокого качества, чтобы прослужить не менее 25 лет.

В конечном счете, от создания солнечных парков выиграют и энергетика Украины и ее промышленность, «зеленая» генерация обеспечит качественное электроснабжение и чистый воздух, который не купить за любые деньги. Остается надеяться, что отрасль и в дальнейшем будет развиваться так же динамично, опережая прогнозы даже самых смелых экспертов.

Иван Романчук