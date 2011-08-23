НКРЭ сохранила розничные тарифы на электроэнергию на сентябрь на уровне августа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на сентябрь на уровне августа 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в сентябре сохранится на уровне 63,31 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса – 83,56 коп. за кВт/ч (без НДС).

НКРЭ сохраняет неизменными розничные тарифы облэнерго с июня т.г.