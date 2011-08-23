Реализация бензина в Украине сократилась на 9,5%, дизтоплива – на 8,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 437 единиц, в июле т.г. сократилась на 9,5%, по сравнению с июлем 2010 года, до 320,7 тыс. тонн, а дизельного топлива – на 8,6%, до 147,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 52,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 43,3% – А-90-93, 4,5% – А-72-80.

В июле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 6,543 млрд. грн., из которой 4,363 млрд. грн. (66,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,704 млрд. грн. (26,0%) – от продажи дизельного топлива, 335,6 млн. грн. (5,1%) – от продажи сжиженного газа и 142,9 млн. грн. (2,2%) – от продажи сжатого газа.

На 1 августа 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 117,5 тыс. тонн бензина, 58,6 тыс. тонн дизельного топлива, 7,3 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.