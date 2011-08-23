Coal Energy увеличила добычу угля в 2,8 раза

Компания Coal Energy S.A. (Люксембург), владеющая в Украине через НПО "Механик" (Донецкая обл.) 10 шахтами, в 2011 финансовом году увеличила добычу угля более чем в 2,8 раза, или на 1,048 млн. тонн, по сравнению с 2010 финансовым годом - до 1,628 млн. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, добыча рядового угля на шахтах составила 1,060 млн. тонн, что на 137,4%, или 613,9 тыс. больше, чем в 2010 финансовом году, добыча на отвалах выросла в 4,25 раза - с 133,6 тыс. тонн до 567,974 тыс. тонн.

На шахтах компании добыто 793,927 тыс. тонн энергетического угля (рост

78%, или 247,822 тыс. тонн), коксующегося - 266,693 тыс. тонн (в 2010 финансовом году -

0,6 тыс. тонн).

В июле 2011 года добыча угля на шахтах компании возросла на 71,1%, или на

60,96 тыс. тонн, до 146,649 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В структуру Coal Energy S.A. входят 10 угольных шахт, а также активы по переработке угольных отвалов и обогащению.

100% уставного капитала Coal Energy принадлежит компании Lycaste Holdings Limited (Кипр), которой в равных долях владеют Виктор и Марина ВИШНЕВЕЦКИЕ.

В свою очередь в НПО "Механик" входит ассоциация "Недра Донбасса".

В составе ассоциации сейчас работают 6 шахт: шахты им. Преподобного Сергия

Радонежского, "Свято-Николаевская", "Свято-Андреевская", входящие в состав

угледобывающего объединения "Восточное", и шахты "Свято-Серафимовская",

"Свято-Покровская", им. Святителя Василия Великого, входящие в состав

угледобывающего объединения "Западное".

В июле 2011 Coal Energy S.A. привлекла около 81,5 млн. долл. от первичного публичного размещения 25% своих акций на Варшавской фондовой бирже.