Цена украинской нефти на торгах УМВБ снизилась до 7263 грн. за тонну

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 августа на аукционных торгах №156 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 0,01%, или на 1 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7263 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 175,580 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 275 млн. 237,540 тыс. грн.

Также на аукционе было реализовано 5,95 тыс. тонн сжиженного газа по цене 7550 грн за тонну на общую сумму 44 млн. 922,500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 26 июля на аукционных торгах №155 на УМВБ снизилась на 2,9%, или на 219 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7264 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно законодательству, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.