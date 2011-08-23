Petrobras и «Зоря» - «Машпроект» создадут в Бразилии производство газогенераторов

Государственная нефтегазовая компания Бразилии Petrobras и Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» (г. Николаев) намерены создать в Бразилии совместное производство газогенераторов.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

В сообщении отмечается, что, согласно данному проекту, Petrobras планирует закупить 200 газотурбинных установок на протяжении 10 лет.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» является одним из крупнейших в странах СНГ поставщиков газотурбинного оборудования для нужд флота и промышленности. С 1954 года заказчикам поставлено более 3000 газотурбинных двигателей и тысячи разнообразных зубчатых передач.

Газотурбинными установками ГП "Зоря" - "Машпроект" оснащены более 500 кораблей, в том числе военных, начиная от эсминцев и заканчивая кораблями на воздушной подушке, в 20 странах мира.

Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильская государственная нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро. Petrobras специализируется на операциях в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа в Бразилии и других странах (Ангола, Аргентина, Боливия, Колумбия, Нигерия, США и др.). Также компания занимается производством биотоплива и выработкой электроэнергии.