Zorg Biogas построит биогазовую станцию в Николаевской области

Компания Zorg Biogas AG (Швейцария) планирует до конца года ввести в эксплуатацию первую очередь биогазовой электростанции в с. Пересадовка (Николаевская обл.).

Об этом УНИАН сообщил директор ООО "Зорг Биогаз Украина" Игорь РЕДДИХ.

По его словам, в настоящее время уже согласована вся документация проекта и подготовлены компоненты биогазовой станции. Проект реализуется в интересах ООО «Пересадовская биоэлектростанция». Его стоимость составляет около 3 млн. евро. Строительство начнется в ближайшее время как только будут пройдены финальные согласования и получены разрешения. После полного вода в эксплуатацию объекта, которое ожидается весной 2012 года, его суммарная установленная мощность составит 1,36 МВт.

Сырьем для станции будет служить 60 тонн в сутки навоза с местной молочной фермы и 60 тонн в сутки кукурузного силоса. Кроме электроэнергии, станция будет производить биоудобрения.

И.РЕДДИХ также сообщил, что компания также реализует проект строительства биогазовой установки в с. Подгороднее (Днепропетровская обл.). Установка строится по заказу агрохолдинга «Демис Агро». Мощность установки составит 100 кВт. Стоимость проекта – 1 млн. евро. В настоящее время готовность объекта составляет 30-40%, а в эксплуатацию он будет предположительно введен до ноября т.г.

Справка УНИАН. Zorg Biogas AG выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, наладке и эксплуатации биогазовых станций в 12 странах мира. Численность персонала «Зорг Биогаз Украина» составляет 40 человек, работает с 2007 года.