Китайская FIXAM Group Limited инвестирует в проекты в Херсонской области до 150 млн. долл.

Китайская FIXAM Group Limited планирует инвестировать в проекты в Херсонской области до 150 млн. долл.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, об этом договорились председатель Херсонской ОГА Николай КОСТЯК и директор FIXAM Group Limited Чанг ЯНГ (Zhang Yang) на встрече в понедельник 22 августа.

Руководство ОГА главной целью встречи ставила вопрос о привлечении иностранных инвестиций для модернизации ПАО «Херсонская ТЭЦ».

Однако представители компании, кроме модернизации ТЭЦ, сообщили о готовности инвестировать также в строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции.

По информации китайской стороны, в строительство оптового рынка запланировано инвестировать 150 млн.долл., из них 50 млн. долл. в текущем году. Внедрение проекта предусматривает как главные направления - торговля, хранение, переработка сельхозпродукции, так и второстепенные - использования целого комплекса энергосберегающих технологий («тепловые насосы» и ветроэлектрогенераторы малой мощности).

Реконструкция Херсонской ТЭЦ позволит перевести Херсонскую ТЭЦ на биотопливо, полученное из отходов агропроизводства. Сумма инвестиций в данный проект и срок реализации пока не анонсировалась.

По результатам встречи стороны договорились о создании совместной рабочей группы во главе с вице-губернатором Василием КОТЕНКОВЫМ для проработки проектных решений, согласования и организации реконструкции ТЭЦ.

Справка УНИАН. ПАО «Херсонская ТЭЦ» обеспечивает централизованным отоплением 48% потребителей данной коммунальной услуги от общего количества таких потребителей в Херсоне.

Херсонская ТЭЦ имеет елкетрогенерирующие мощности до 80 МВт и теплогенерирующие - до 737,7 Гкалл/ч.

Херсонская ТЭЦ с сентября 2009 года находиться в управлении НАК «Нафтогаз Украины».