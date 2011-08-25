Украинское правительство прибегло к новой "газовой" стратегии - эксперт

Украинское правительство оказалось в сложном положении в газовых переговорах с Россией, что заставило его прибегнуть к новой стратегии.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Зенон ЗАВАДА.

По его мнению, «планы о переходе на потребление угля и разработку добычи газа на шельфе Черного моря являются амбициозными, особенно за такой короткий период, как пять лет». Однако эти проекты смогут обеспечить стабильность в отношении объемов поставок и цен для украинской промышленности, считает аналитик.

З.ЗАВАДА также отметил, что увеличение цен на газ на 19,2% в третьем квартале текущего года вынудило украинское правительство принимать более эффективные решения, в том числе обеспечить альтернативные источники для поставок газа, такие как прямой транзит газа из Туркменистана.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО спрогнозировал в интервью телекомпании «5 канал» сокращение Украиной импорта российского природного газа до 2016 года на 70%, или 28 млрд. куб. м газа, по сравнению с планируемым объемом закупки в 2011 году, до 12 млрд. куб. м в год.

«Мы планируем с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи выйти на 27 млрд. за 5 лет… мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб. м», – сказал министр. По его словам, Украина направляет усилия на развитие альтернативной энергетики и активными темпами сокращает отставание от стран Европы в увеличении доли нетрадиционных энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение эффективности использования и экономии энергоносителей в государстве.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ заявлял, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа и рассматривает несколько вариантов поставок.