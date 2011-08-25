«Черноморнефтегаз» начал добычу газа из третьей скважины на Архангельском месторождении

Специалисты Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) подключили к подводному газопроводу третью скважину на новой платформе БК-1 Архангельского месторождения газа в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что, как и ожидалось, ее дебет составляет более 40 тыс. куб. м природного газа в сутки. Если первые две скважины были пробурены наклонным способом в отложения Тартона, расположенные на глубине более 600 м, то третья – с минимальным отклонением в Майкопские отложения, 900 м ниже морского дна.

После ввода в эксплуатацию третьей скважины суточный отбор с БК-1 составляет около 130 тыс. куб. м природного газа.

Сейчас на самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида» готовятся к бурению четвертой скважины. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех десяти скважин, намеченных к бурению, добыча природного газа с новой платформы БК-1 на Архангельском месторождении составит около 0,5 млн. куб. м в сутки.

Добываемое голубое топливо из трех уже введенных в эксплуатацию скважин поступает по новому двухкилометровому подводному газопроводу на центральную технологическую платформу ЦТП-7 Архангельского месторождения и далее – на берег, в газотранспортную систему Крыма.

Напомним, что Архангельское газовое месторождение расположено в 70 км от берега при глубине моря 51 м и является вторым месторождением, которое «Черноморнефтегаз» дообустраивает в этом году. В июне завершились основные работы на расконсервированной технологической платформе БК-11 Голицынского газоконденсатного месторождения.

В 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета министров по увеличению отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера - НАК «Нафтогаз Украины» - «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более миллиарда кубометров.