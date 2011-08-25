Долг потребителей за газ превысил 20 млрд.грн.

Задолженность внутренних потребителей за потребленный природный газ с учетом долгов 1999-2011 гг. по состоянию на 1 августа составляет 20 млрд. 891,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что прирост задолженности за 7 месяцев 2011 года составил 7 млрд. 67,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на протяжении января-июля 2011 г. предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили внутренним потребителям 27 млрд. 606,1 млн. куб. м природного газа на общую сумму 49 млрд. 649,9 млн. грн, за который уплачено 42 млрд. 582,6 млн. грн.