НКРЭ повысила «зеленые» тарифы на сентябрь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на сентябрь 2011 года в среднем на 1,25% по сравнению с установленными для августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 25 августа.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, повышен до 129,69 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 142,03 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – до 88,92 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 533,54 коп. за кВт/ч, смонтированными на крышах – до 489,08 коп. за кВт/ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.