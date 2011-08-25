НКРЭ выдала лицензию и утвердила тариф для «Альфа Солар»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала лицензию на производство электроэнергии, а также утвердила «зеленый» тариф для ООО «Альфа Солар», которая эксплуатирует первую очередь солнечной электростанции (СЭС) в селе Перово (АР Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 25 августа.

Лицензия выдана сроком на 20 лет. Тариф для компании установлен на уровне утвержденного тарифа на электроэнергию, производимую солнечными установками, расположенными на земле.

Как сообщал УНИАН, австрийская компания Activ Solar (девелопер) завершила строительство и начала ввод в эксплуатацию первой очереди гелиоэлектростанции в селе Перово (АР Крым), установленной электрической мощностью 20 МВт. Первая очередь станции построена в интересах ООО «Альфа Солар».

Прогнозный годовой объем выработки электроэнергии на первой очереди СЭС - 26,5 млн. кВт/ч. На сегодняшний день это самая большая однорядная солнечная система, установленная в регионе.