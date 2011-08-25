Уровень расчетов за потребленный газ в Украине сократился до 85,8%

На протяжении января-июля предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 27 млрд. 606,1 млн. куб. м природного газа на общую сумму 49 млрд. 649,9 млн. грн, за который оплачено 42 млрд. 582,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июле сократился на 0,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 84,9%.

Справка УНИАН. В 2010 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который оплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентных пунктов, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.